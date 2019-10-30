السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة توقّع مذكرة تعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية (SCAD)



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

وقّعت جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن اليوم, مذكرة تعاون مع جمعية السكري

ومثلت الجامعة عميدة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن ومثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن سعد الحميدي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عميد كلية العلوم بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر بن محمد الداغري.

وتهدف الجامعة من خلال مذكرة التعاون إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبات الجامعة من خلال التعاون في إقامة برامج توعوية مشتركة، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية العاملة على تنفيذ وتخطيط برامج التثقيف الصحي من خلال إقامة برنامج تدريبي لإعداد مثقفات صحيات بمرض السكري من منسوبات الجامعة بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الأندية الطلابية التابعة للكليات الصحية ومنسوبات الجامعة من المصابات بمرض السكري في مجال التطوع في أنشطة الجمعية التوعوية، كذلك تقديم الدعم اللازم للمصابات بمرض السكري من منسوبات الجامعة من خلال تفعيل مجموعة دعم تقدم الدعم الصحي والاستشارات والخدمات المجانية الأخرى التي تقدمها الجمعية لمرضى السكري.

وبهذا الشأن أكدت المقرن على ضرورة قياس أثر البرامج التوعوية المدرجة ضمن الاتفاقية قبل وبعد انطلاق البرامج، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من رؤية ورسالة الجامعة نحو الريادة في الشراكة المجتمعية وما وضعته الجامعة من أهداف إستراتيجية توافقت مع محاور وأهداف رؤية 2030، وتعزيزًا لدورها في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية أتت كذلك من أجل بناء جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية ذات معايير وجودة متميزة.

//انتهى//

13:36ت م

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الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسوقّعت جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن اليوم, مذكرة تعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية (SCAD) في إطار الشراكة المجتمعية.ومثلت الجامعة عميدة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن ومثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن سعد الحميدي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عميد كلية العلوم بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر بن محمد الداغري.وتهدف الجامعة من خلال مذكرة التعاون إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبات الجامعة من خلال التعاون في إقامة برامج توعوية مشتركة، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية العاملة على تنفيذ وتخطيط برامج التثقيف الصحي من خلال إقامة برنامج تدريبي لإعداد مثقفات صحيات بمرض السكري من منسوبات الجامعة بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الأندية الطلابية التابعة للكليات الصحية ومنسوبات الجامعة من المصابات بمرض السكري في مجال التطوع في أنشطة الجمعية التوعوية، كذلك تقديم الدعم اللازم للمصابات بمرض السكري من منسوبات الجامعة من خلال تفعيل مجموعة دعم تقدم الدعم الصحي والاستشارات والخدمات المجانية الأخرى التي تقدمها الجمعية لمرضى السكري.وبهذا الشأن أكدت المقرن على ضرورة قياس أثر البرامج التوعوية المدرجة ضمن الاتفاقية قبل وبعد انطلاق البرامج، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من رؤية ورسالة الجامعة نحو الريادة في الشراكة المجتمعية وما وضعته الجامعة من أهداف إستراتيجية توافقت مع محاور وأهداف رؤية 2030، وتعزيزًا لدورها في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية أتت كذلك من أجل بناء جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية ذات معايير وجودة متميزة.//انتهى//13:36ت م0100

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.