السعودية اليوم / آل الشيخ يستقبل رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتي



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة العُمانية مسقط، معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن مطر الكعبي، وذلك على هامش الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول

وفي بداية اللقاء، أشاد معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمتانة وعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية

من جانبه، نوه معالي الدكتور محمد الكعبي بالمبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، التي تم مناقشتها في الاجتماع في مجال مكافحة الإرهاب، والاهتمام بالأسرة وحماية النشء، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الصورة الحضارية لديننا الإسلامي الحنيف، إلى جانب العناية بأهمية دور الخطباء للقيام برسالتهم في المجتمع، مشيدًا بالدور البارز والمؤثر الذي تقدمه المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، والعناية بالحرمين الشريفين، وقاصديهما، ونشر الوسطية والاعتدال.

// انتهى //

13:34ت م

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الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة العُمانية مسقط، معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن مطر الكعبي، وذلك على هامش الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي وفي بداية اللقاء، أشاد معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمتانة وعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المستمر في جميع القضايا والمجالات التي تخدم البلدين الشقيقين، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي.من جانبه، نوه معالي الدكتور محمد الكعبي بالمبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، التي تم مناقشتها في الاجتماع في مجال مكافحة الإرهاب، والاهتمام بالأسرة وحماية النشء، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الصورة الحضارية لديننا الإسلامي الحنيف، إلى جانب العناية بأهمية دور الخطباء للقيام برسالتهم في المجتمع، مشيدًا بالدور البارز والمؤثر الذي تقدمه المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، والعناية بالحرمين الشريفين، وقاصديهما، ونشر الوسطية والاعتدال.// انتهى //13:34ت م0099

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