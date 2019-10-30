السعودية اليوم / المرور يطلق حملة 80 التوعوية بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة 80 التوعوية التحفيزية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، لرفع مستوى السلامة المرورية.

وتأتي فكرة هذه الحملة والخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية حقيقية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ومن ثم استيقافهم من قبل رجل المرور السري، ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

ولاقت # حملة_80 منذ انطلاقها تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع حيث وصلت أعداد مشاهدات البرومو التشويقي للحملة أكثر من نصف مليون مشاهدة على تويتر خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الانتشار حسب الإعلان حتى تغطي كافة مناطق المملكة.

يذكر أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في

// انتهى //

13:32ت م

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الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للمرور حملة 80 التوعوية التحفيزية، بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، لرفع مستوى السلامة المرورية.وتأتي فكرة هذه الحملة والخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية حقيقية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ومن ثم استيقافهم من قبل رجل المرور السري، ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.ولاقت # حملة_80 منذ انطلاقها تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع حيث وصلت أعداد مشاهدات البرومو التشويقي للحملة أكثر من نصف مليون مشاهدة على تويتر خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الانتشار حسب الإعلان حتى تغطي كافة مناطق المملكة.يذكر أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في السعودية يصل إلى أكثر من 6000 وفاة سنوياً بالإضافة للإصابات الدائمة، التي جعلت ثلث أسرّة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية، ولذلك فإن انطلاق حملة80 جاءت للحد من أعداد الضحايا، والتوعية بالتحفيز ، و إبراز القدوات في المجتمع، وإشراكهم في الرسالة ، واستثمار وعيهم لمن حولهم، حيث جاءت أهدافها متوافقة مع أهداف تأسيس المركزالوطني لسلامةالطرق الذي يعد أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020 لرفع مستوى السلامة المرورية، نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.// انتهى //13:32ت م0098

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