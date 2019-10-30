

الأحساء 2 ربيع الأول 1441هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

خصصت أمانة محافظة الأحساء، موقعًا خاصًا لإقامة متنزه بري واحتضان المخيمات في أرجائه، خلال موسم الشتاء والربيع، وذلك على امتداد الطريق الدائري الخارجي.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة وانطلاقًا من أولويات مبادراتها الخدماتية والتنظيمية لمواقع التخييم في موسم الشتاء والربيع، قامت بتحديد وتجهيز موقع بصفة مؤقتة لهذا الخصوص، بما يسهم في إيجاد خدمة أمثل للمتنزهين في المناطق البرية.

وبين المهندس الملحم، أن هواية التخييم تلقى إقبالًا لافتًا من المواطنين والمقيمين خلال هذه المدة، وهذا الأمر من شأنه تنظيم المخيمات والمحافظة على المشهد الحضري من تشويه العشوائيات منها، مشيرًا إلى أن الأمانة خصصت رابطاً لتسجيل مواقع المخيمات والحصول على تراخيص مؤقتة عبر بوابتها الإلكترونية، وفقا لضوابط وشروط محددة.

ولفت إلى أن موقع التخييم المؤقت سيتضمن تخصيص مواقع لبعض القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى إتاحة تواجد عربات الأطعمة "فود ترك" ومواقع للخيول والألعاب، حيث أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين المشهد الحضري والحفاظ على المظهر العام من العشوائيات، والإسهام في تنظيم التخييم للرحلات البرية وفق آليات ومحددات تنظيمية تُعزز من مبادئ التعاون بين الأمانة والمستفيد.

// انتهى//

13:27ت م

0096





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الأحساء تخصص موقعًا للتنزه البري خلال موسم الشتاء والربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.