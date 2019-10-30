السعودية اليوم / برنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل يطلق تطبيق وبوابة "وتين" الإلكترونية



الجبيل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أطلق برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الإصدار الثاني من تطبيق بوابة "وتين" الإلكترونية التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي للخدمات الصحية للهيئة الملكية للجبيل وينبع لتقديم خدمات الكترونية مميزة للمستفيدين .

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات الصحية للهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس بندر بن سند العنزي أن إطلاق الإصدار الثاني يتميز بوجود عدد من الخدمات الإلكترونية المتميزة والفريدة من نوعها على مستوى القطاعات الصحية في المملكة والتي يتم تطبيقها في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ومنها خدمة تسجيل الحضور الإلكتروني للعيادة من خلال تطبيق الأجهزة الذكية دون الحاجة للمرور أو الانتظار أمام استقبال مبنى العيادات الخارجية مما سيكون له أثر كبير في تسهيل وصول المستفيد للعيادة كما يتيح التطبيق للمستفيد معرفة رقمه في الانتظار والمدة المتوقعة للانتظار حسب موعده وأولوية وصوله للعيادة .

وأضاف المهندس العنزي أن البوابة والتطبيق تقدم خدمات أخرى مثل خدمة إدارة المجموعة ، حيث تتيح لرب الأسرة حجز المواعيد أو تفويض أحدهم لاستخدام خدمات التطبيق بشكل كامل ، إضافة إلى عرض تاريخ جميع الزيارات ومعرفة الأدوية والتقارير والتشخيص وجميع الطلبات المتعلقة بالزيارة ويمكن للمستفيد أيضًا الاطلاع على نتائج التحاليل وتقارير الأشعة وجدول تطعيمات الأطفال و الوصفات الطبية حيث يستطيع المستفيد الاطلاع على الوصفة الطبية مع معرفة الجرعة المحددة وعدد الأيام اللازمة لأخذ الدواء ، مشيرا الى ان هذه الميزة تساعد في حال فقدان العلاج أو متابعة العلاج لدى مستشفى آخر إضافة إلى أن التطبيق يقوم بتنبيهك لمواعيد أخذ الأدوية .

وأبان مدير إدارة تقنية المعلومات الصحية للهيئة الملكية للجبيل وينبع أنه تم تصميم وبناء تطبيق وبوابة "وتين" الإلكترونية بطريقة تضمن الخصوصية وسرية معلومات وخدمات المستفيد ، حيث يمكن الدخول للبوابة والتطبيق من خلال الهوية الرقمية " النفاذ الموحد" التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لتوثيق دخول المستفيدين على الأنظمة الإلكترونية . كما توفر الخدمات الإلكترونية التي جرى إطلاقها أيضا خدمة الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق لمستفيدي مركز الأعمال ، حيث يوفر التطبيق كل الخيارات للدفع الإلكتروني " مدى ، فيزا ، ماستر كارد " دون الحاجة للذهاب الى استقبال العيادات .

وأفاد أن التطبيق يمكن المستفيد من فتح وتحديث الملف الطبي في المستشفى ومعرفة أهليته للعلاج حتى يتمكن من تجهيز مستندات الأهلية ورفعها للنظام الطبي قبل الوصول للمستشفى ، كما تتيح بوابة وتين الإلكترونية للمستفيد الدخول على الملف الصحي الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان ومشاركة المعلومات الطبية الخاصة به مع مقدمي الرعاية الصحية دولياً ومحلياً في حال تحويل المستفيد لها أو لأخذ الرأي الطبي الثاني في الاستشارات الطبية ، كما يوفر التطبيق خدمة توجيه وإرشاد المسار بشكل إلكتروني ، حيث يمكن للمستفيد من خلال التطبيق معرفة موقع العيادة ومواقع الخدمات الطبية المساندة كالمختبر و الأشعة والصيدلية والأقسام الطبية والإدارية الأخرى دون الحاجة للسؤال عن مواقعها .

وأشار إلى أن التطبيق يقدم خدمة الحصول على التقارير الطبية دون الحاجة لزيارة المستشفى مثل مرافقة مريض ، تقرير إجازة مرضية ، إشعار مراجعة أو تقرير طبي حيث يمكن للمستفيد إرسالها أو طباعتها أو مشاركتها مع أي جهة تطلبها وستكون مصدقة بشكل إلكتروني وبرقم مرجعي.

واختتم المهندس العنزي حديثه بتقديم الشكر للجهات الحكومية التي كانت شريكة وداعمة من خلال تكامل الخدمات والربط الإلكتروني وهي مركز المعلومات الوطني ، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسر " ، وحدة التحول الرقمي ، المركز الوطني للمعلومات الصحية .

ويأتي تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بالخدمات الصحية لخدمة المستفيدين بتوجيهات ودعم غير محدود من الإدارة العليا للهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي لتسهيل وصول المستفيدين للخدمات الطبية وتقليل مدة انتظارهم وتواجدهم في المستشفى مما سيكون له أثر مباشر في رفع نسبة الرضى عن الخدمات الطبية المقدمة وتحسين تجربة المريض لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة وتركيزها على التحول الرقمي من أجل تعزيز جودة الحياة التي تعبر عنها رؤية 2030 وخدمة المجتمع للإسهام في بناء وطن طموح .

الجدير بالذكر أنه يمكن الدخول لبوابة "وتين" الإلكترونية من خلال الرابط التالي : https://wateen.rchsp.med.sa ويمكن تحميل تطبيق "وتين" للأجهزة الذكية من أبل ستور وقوقل بلاي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.