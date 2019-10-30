السعودية اليوم / مهرجان تمور الفنخاء بمدينة الكهفة بمنطقة حائل يجذب الزوّار



حائل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

حظي مهرجان تمور "الفنخاء" بسوق التمور بمدينة الكهفة بمحافظة الشنان, الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الأحد الماضي في نسخته الثانية بإقبال متواصل من الزوار.

وجذب المهرجان الزوّار والمتسوقين من المحافظة ومن خارج المحافظة وذلك لما يحتويه السوق من أنواع التمور الجيدة والنادرة التي تتراوح أسعارها مابين ٦٥ ريالًا لـ 8 كيلو وحتى ١٥٠ ريالًا , كما جذبت أركان العسل وأركان الأسر المنتجة المتسوقين حيث وجدت لها سوقا جاذبًا لعرض منتجاتها من خلال المهرجان بعد أن وفرت الجهة المنظمة أكثر من ٢٠ موقعًا ثابتًا تتخذ منها الحرفيات وطاهيات الأكلات الشعبية وفن إعداد النباتات العطرية والزينة وأعمال الخرز والخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية وركن الحلويات مكانًا لها.

وعدّ المشاركون المهرجان فرصة كبيرة للحراك الاقتصادي في المنطقة, وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية 2030 , معربين عن تطلعهم أن تحظى المنطقة بالعديد من المهرجانات المتنوعة التي تثري المنطقة .

وقدم الجميع شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبة لحرصهم على متابعة مهرجان الفنخاء, ولبلدية مدينة الكهفة على إتاحة الفرصة للمشاركة في المهرجان .

// انتهى //

13:23ت م

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