السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين



سكاكا 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو ‏الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ‏بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة المحامي علي بن سعود المويشير .

واطلع سموه خلال اللقاء على مشروع خطة تطوير أعمال اللجنة بجميع دوائرها ‏، والهيكل التنظيمي المقترح لها ، كما اطلع سموه على مشروع لائحة الإجراءات للجنة وما تتضمنه من ضوابط وأحكام تضمن جودة العمل .

كما قدم رئيس اللجنة لسمو أمير المنطقة عددًا من الأفكار والرؤى التي ستسهم بإذن الله في تفعيل دور اللجنة‏ ليشمل محافظات ومراكز المنطقة بما يجعل دورها فاعلًا في المجتمع ويحقق تطلعات سموه الكريم، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بالسعي في الإصلاح لتحقيق العدالة وتعزيز قيم التسامح والعفو التي تعد من سمات المجتمع المسلم ، وانسجامًا مع التوجيهات السامية في تفعيل دور لجان الإصلاح .

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13:03ت م

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