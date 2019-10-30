مواطن يتعرض لعملية نصب واحتيال من شركة وهمية بدبي !

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تعرض متابعات الخليج 365 إبراهيم بن طالب بن حمد باصم من سكان مدينة ينبع الصناعية الى عملية نصب واحتيال باسم أحد المشاهير على أحد وسائل التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “.

وقال متابعات الخليج 365 باصم لـ “متابعات الخليج 365” أثناء تصفحي شاهدت إعلان عن شركة بدبي تدعي التبعية لأحد المشاهير السعوديين يتحدث عن صفقات استثمار إليكترونية وقمت بالتحويل لهم في البداية مبلغ عشرة آلاف عن طريق سيدة سعودية في بنك محلي أوهموني بانها وكيلتهم بالسعودية.

وتابع : خلال ساعتين من التحويل قاموا بتحويل مبلغ 1170 ريال لي كبداية تعامل ، مشيرين إلى أن هذا المبلغ هو بداية ربحي معهم، كما عرضوا علي مشروع اخر يختص بصفقة بترولية وقمت بالتحويل لهم مبلغ خمسة وسبعون ألف ريال.

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وأضاف “قاموا بطلب أرقام حساباتي السرية والأون لاين الخاص بي للتداول المباشر ورفضت أعطاؤهم ما طلبوه، ومن هنا بدأ التعامل بالتغيير ووصلتني منهم رسائل السب والشتام بأفظع الألفاظ وتقدمت الى مركز شرطة ينبع الصناعية ببلاغ وأبلغوني بأنهم سيتخذون اللازم حيالهم”.

وتابع متابعات الخليج 365 المتضرر قائلاً: “لست الوحيد فهناك من تورط معهم بمبالغ خيالية أحدهم بأربعة ملايين ريال وآخر بـ ثلاثمائة وسبعون ألف ريال وثالث بخمسمائة ألف ريال وغيرهم كثير”.

وقال: الآن بدأوا بالتلاعب بحجة الأسهم والتي ستطرح قريباً وإن لم يتم اتخاذ الإجراءات بحقهم فسيصبح هناك متضررين كُثر، وقد بدأت بتوعية الناس من خلال الواتساب وتويتر والفيس بوك.