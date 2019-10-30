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سيارة تقتحم منزلًا في جدة بشكل غريب!
متابعات الخليج 365 - جدة
في واقعة غريبة، اقتحمت سيارة منزلًا في حي الصفا بجدة، ليتناقل مواطنون ومقيمون صورة السيارة وهي معلقة بشكل غريب في المنزل!
وتسبب الحادث بحسب ما بينت الصورة في تلفيات كبيرة في واجهة المنزل الخارجية وبالأثاث الداخلي.
وذكر متداولو الصورة أن قائد المركبة لم يصَب بأذى، بينما الغرفة التي اقتحمها السائق كانت خالية من السكان.
وأفادوا بأن مرور جدة باشر الحادث في حينه للتحقيق في كواليسه ومعرفة الأسباب.
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