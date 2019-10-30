مدير جامعة القصيم: هذه الأهداف المنتظرة بعد نظام الجامعات الجديد

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - القصيم

رفع مدير جامعة القصيم رئيس لجنة مراجعة مشروع نظام الجامعات الجديد بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، كما عبر عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على اهتمامه بمشروع النظام منذ تسلمه قيادة الوزارة حيث كان من ثمرات أول لقائه بمديري الجامعات أن أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ضمت عددًا من مديري الجامعات لمراجعة مشروع نظام الجامعات وضمان توافقه مع أهداف ومبادرات مشروع رؤية (2030).

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وأوضح أعمال تلك اللجنة أثمرت عن إضافة وتعديل ما تضمنه النظام من مواد وأحكام، وقد كان لمتابعة الوزير وإشرافه المباشر على أعمال اللجنة وكذلك متابعته مع الجهات العليا المختصة ومجلس الشورى الأثر الكبير في أن يظهر النظام بشكل يتسق مع تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق طموحات منسوبي الجامعات وآمال الشعب السعودي تجاه هذا النوع من التعليم.

وأضاف الداود أن النظام الجديد جاء مواكبًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع ضمن أهدافها وصول خمس جامعات سعودية إلى مصاف أفضل 200 جامعة دولية في العام 2030م، مؤكدًا أهمية الدور المناط بالجامعات في تحقيق مستهدفات الرؤية وقيادة التغيير والانطلاق نحو المستقبل، وأنها الذراع الأهم في تحقيق أهداف برنامج (تنمية القدرات البشرية) الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الحيوية في مشروع الرؤية. وأشار إلى أن النظام الجديد يضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، ويمنح الجامعات استقلالية في اتخاذ القرار وتنفيذ المبادرات، واستقطاب الكفاءات المتميزة، إضافة إلى أنه يتيح للجامعات مصادر تمويل مختلفة ومتجددة.