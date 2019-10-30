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شكرا لقرائتكم مدير تعليم تبوك يعتمد تطبيق الدوام الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدير تعليم تبوك يعتمد تطبيق الدوام الشتوي
متابعات الخليج 365 - تبوك
اعتمد مدير عام تعليم تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة بداية من يوم الأحد الموافق 6-3-1441هـ.
وأوضح الحساب الرسمي لتعليم تبوك على موقع “تويتر”، أنه بعد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ستكون بداية الحصة الأولى من اليوم الدراسي، عند الساعة 8 صباحًا والاصطفاف الصباحي عند الساعة 7.50 دقيقة صباحًا.
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