مدير تعليم تبوك يعتمد تطبيق الدوام الشتوي

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - تبوك

اعتمد مدير عام تعليم تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة بداية من يوم الأحد الموافق 6-3-1441هـ.

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وأوضح الحساب الرسمي لتعليم تبوك على موقع “تويتر”، أنه بعد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ستكون بداية الحصة الأولى من اليوم الدراسي، عند الساعة 8 صباحًا والاصطفاف الصباحي عند الساعة 7.50 دقيقة صباحًا.