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الشؤون البلدية: لدينا طرق بديلة لحل مشكلة الكلاب الضالة في تبوك
لا يزال الوضع كما هو وامتد إلى الأحياء المجاورة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان “كلاب ضالة ومفترسة تهدد زوار أحد المنتزهات بتبوك”، حيث طالب الأهالي، الجهات المعنية بوضع آلية للتخلص من هذه الكلاب الضالة والتي تهدد سلامة المتنزهين.
وقالت وزارة الشؤون البلدية إنها تلقت خطابًا من أمانة منطقة تبوك والمتضمن بأنها ملتزمة بتطبيق تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة باستخدام الطرق الصديقة للبيئة والبديلة لتقليل كثافة الحيوانات الضالة من خلال برنامج CNSR (الجمع – التطعيم- الإخصاء – التعقيم – الإطلاق) والتعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ هذه الطريقة على أن تقوم كل جهة بتحديد المناسب لأعمال المكافحة بما لا يؤدي إلى تعرض السكان للخطر في مجالات العمل البلدي.
“متابعات الخليج 365” تشكر الشؤون البلدية على هذه الإيضاح وتنوه بالوقت نفسه بأن الوضع على ما هو عليه من وجود الكلاب الضالة بالمنتزه وكذلك انتشارها بشكل لافت للنظر بداخل الأحياء السكنية المجاورة مثل أحياء الرابية والريان والعرجان والمصيف؛ ما يهدد سكان هذه الأحياء وكذلك الطلاب والطالبات أثناء ذهابهم وعودتهم للمدارس.
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