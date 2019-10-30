الصحة تتوعد الرافضين للتطعيم بلقاح الإنفلونزا

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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رفض بعض العاملين الصحيين في المنطقة الوسطى التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، على الرغم من أن نسبة التغطية 100% وإلزامية.

وبحسب توجيه من وزارة الصحة، سيخضع للتحقيق كل من يرفض التطعيم وفقًا للنظام، حيث يتم حفظ جميع النماذج بعد التعبئة بملف صحة العاملين مع إرسال صورة نموذج الرفض على إيميل إدارة الطب الوقائي والبرامج الصحية لعمل اللازم.