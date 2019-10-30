السعودية اليوم / الصحة تنظم ورشة عمل عن تصميم التحديات الصحية



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

عقدت وزارة الصحة ورشة عمل تصميم التحديات الصحية, بمشاركة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات الدكتورة عائشة محمد الصريدي وذلك في محافظة جدة بفندق الهوليدي.

وقالت الصحة : إنها تسعى من خلال مكاتب الإبداع إلى تطوير الخدمات الصحية والارتقاء النوعي بها وتقديم خدمة مميزة لمرضاها بواسطة ابتكار الفرص الجديدة القابلة للتطبيق وتكون ذات منهجية واضحة وتقوم بتحديد المشكلة وتصمم لها الأفكار التي تسهم بإيصال حلول جديدة مبتكرة .

وأكدت أن الورشة تأتي إكمالًا للجهود المبذولة التي تقوم بها الصحة وإيمانًا بدور الابتكار الصحي المؤسسي وتكوين منظومة متكاملة محليًا وخليجيًا ورغبة في إيجاد الحلول المبتكرة للحصول على قطاع صحي فعال والاستفادة من خبرات وتجارب مقدمي الرعاية الصحية .

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12:50ت م

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