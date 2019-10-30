السعودية اليوم / آل الشيخ يلتقي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان



مسقط 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة العُمانية مسقط، معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان الشيخ عبدالله بن محمد السالمي، وذلك على هامش الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير العُماني، بمعالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي, مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية

من جانبه، أشاد معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المنعقد في عُمان، وما تميز به من حسن الإعداد والتنظيم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، متطلعًا معاليه أن يكون هذا الاجتماع نواة خير وبركة على الجميع، وأن يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يعزز قيم العمل الإسلامي المشترك، القائم على منهج الوسطية والاعتدال والتسامح، وحماية مجتمعاتنا من الغلو والتطرف والإرهاب.

// انتهى //

12:49ت م

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مسقط 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة العُمانية مسقط، معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان الشيخ عبدالله بن محمد السالمي، وذلك على هامش الاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي وفي مستهل اللقاء رحب الوزير العُماني، بمعالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي, مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية شؤون الحرمين الشريفين.من جانبه، أشاد معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالاجتماع الخامس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المنعقد في عُمان، وما تميز به من حسن الإعداد والتنظيم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، متطلعًا معاليه أن يكون هذا الاجتماع نواة خير وبركة على الجميع، وأن يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يعزز قيم العمل الإسلامي المشترك، القائم على منهج الوسطية والاعتدال والتسامح، وحماية مجتمعاتنا من الغلو والتطرف والإرهاب.// انتهى //12:49ت م0085

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