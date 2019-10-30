السعودية اليوم / علماء ودعاة اليمن : المجتمع اليمني يرفض أفكار الميليشيا الحوثية وفرض عقائدها المنحرفة وأجنداتها في اليمن



إضافة أولى وأخيرة

واستنكر الشيخ المعلم ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية من ممارسات تستهدف عمق المجتمع اليمني من خلال تسميم الأفكار وتغيير النهج القويم للمجتمع، مؤكداً أهمية دور العلماء في مقارعة الأفكار المنحرفة، مشيداً بالدور الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية

بدوره قال معالي وزير الدولة اليمني الدكتور عبد الرب السلامي :" إن مشكلة اليمن سببتها ثلاثة مشاريع، المشروع الإيراني بأدواته "الحوثيين"، ومشروع التقسيم والتمزيق، ومشروع إسقاط الشرعية والمرجعية الدستورية للجمهورية، وأنها مشاريع تخدم الأجندات الإيرانية، والصهيونية في المنطقة، وأن هناك تبادل مصالح بين المشروع الإيراني والمشروع الصهيوني".

وأشار السلامي إلى أن عاصفة الحزم وجهود المملكة العربية السعودية وقفت حجر عثرة أمام تلك المشاريع الثلاثة مجتمعة، معبراً عن شكره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ على وقوفهم إلى جانب اليمنيين في هذه المرحلة، ومشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دعم الدعوة والدعاة في اليمن والعالم الإسلامي، وحرصها على متابعة ورعاية برنامج التواصل مع علماء اليمن.

من جهته أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية الشيخ عبد السلام الخديري إلى أن المجتمع اليمني بكل شرائحه يرفض الفكر الإيراني، ويرفض محاولات الحوثيين فرض عقائدهم المنحرفة، مؤكداً أن هناك ممانعة حقيقية عكستها انتفاضات الطلاب والقبائل ضد أفكار الميليشيا وأجنداتها في اليمن.

// انتهى //

12:46ت م

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إضافة أولى وأخيرةواستنكر الشيخ المعلم ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية من ممارسات تستهدف عمق المجتمع اليمني من خلال تسميم الأفكار وتغيير النهج القويم للمجتمع، مؤكداً أهمية دور العلماء في مقارعة الأفكار المنحرفة، مشيداً بالدور الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، وما بذلته في سبيل التصدي لهذا المشروع الظلامي التدميري.بدوره قال معالي وزير الدولة اليمني الدكتور عبد الرب السلامي :" إن مشكلة اليمن سببتها ثلاثة مشاريع، المشروع الإيراني بأدواته "الحوثيين"، ومشروع التقسيم والتمزيق، ومشروع إسقاط الشرعية والمرجعية الدستورية للجمهورية، وأنها مشاريع تخدم الأجندات الإيرانية، والصهيونية في المنطقة، وأن هناك تبادل مصالح بين المشروع الإيراني والمشروع الصهيوني".وأشار السلامي إلى أن عاصفة الحزم وجهود المملكة العربية السعودية وقفت حجر عثرة أمام تلك المشاريع الثلاثة مجتمعة، معبراً عن شكره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ على وقوفهم إلى جانب اليمنيين في هذه المرحلة، ومشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دعم الدعوة والدعاة في اليمن والعالم الإسلامي، وحرصها على متابعة ورعاية برنامج التواصل مع علماء اليمن.من جهته أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية الشيخ عبد السلام الخديري إلى أن المجتمع اليمني بكل شرائحه يرفض الفكر الإيراني، ويرفض محاولات الحوثيين فرض عقائدهم المنحرفة، مؤكداً أن هناك ممانعة حقيقية عكستها انتفاضات الطلاب والقبائل ضد أفكار الميليشيا وأجنداتها في اليمن.// انتهى //12:46ت م0084

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.