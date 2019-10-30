السعودية اليوم / قائد سلاح الجو السلطاني العُماني يلتقي مسؤول عسكري أمريكي



مسقط 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

التقى قائد سلاح الجو السلطاني العماني اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني اليوم قائد القوات الجوية بالقيادة الوسطى الأمريكية الفريق جوزيف جي كوستلا الذي يزور السلطنة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر ومناقشة العديد من الأمور في المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:37ت م

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