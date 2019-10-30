

الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

نظمت وزارة الصحة ورشة عمل متخصصة بعنوان " الأمن السيبراني للقياديين والمستخدمين " في مدينة حائل ، بهدف تعزيز حماية المعلومات والبيانات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من العبث والتخريب والتبديل، أو أي خطر يهددها .

واستعرضت الورشة الطرق اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية، كما ناقشت عددًا من المحاور، من أبرزها: التعريف بالمفهوم العام للأمن السيبراني، وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطرق وآليات التواصل بين الجهات ذات العلاقة، وعرض الأفكار والاستفسارات.

وأكدت الصحة حرصها على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني، وإيضاح مدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته، منوهة بأهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش ، وذلك لمتابعة تطبيق والتزام الجهات التابعة للوزارة والجهات الشقيقة بالأنظمة والضوابط التي تصدرها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

// انتهى //

12:31ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تنظم ورشة عمل عن الأمن السيبراني للقياديين والمستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.