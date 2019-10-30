السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يتفقد محافظة خميس مشيط ويلتقي المسؤولين والأهالي



أبها 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تلمس احتياجات المواطنين واللقاء المباشر معهم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم، منوهًا بالدعم والاهتمام الدائمين من القيادة الرشيدة الذين يحظى بهما المواطن والمقيم في مدن ومحافظات المملكة كافة.

وأشار سمو أمير منطقة عسير إلى ارتباط المشروعات التنموية التي تحملها الخطة الإستراتيجية للمنطقة بأهداف رؤية الوطن الطموحة، مع التركيز على تحقيق الجودة والاستدامة، مؤكدا سموه على ماتناوله توجيه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بأن تكون هذه البلاد نموذجًا يحتذى به، وأنه لابد أن نضع هذا التوجيه أمام أعيننا في كل مانقوم به ونؤديه في أعمالنا بشكلٍ يومي.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الأمير تركي بن طلال لمحافظة خميس مشيط في إطار جولات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة، حيث استهل زيارته، باستقبال المواطنين بمقر المحافظة والاستماع لمطالبهم والتوجيه في إيجاد حلول عاجلة لها.

ثم رأس سموه عددًا من الاجتماعات التنموية على مسرح المستشفى السعودي الألماني، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وممثليهم في المحافظة، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، ورجال وسيدات الأعمال، وشباب وفتيات المحافظة، حيث نوقش سبل الارتقاء بالمحافظة ومراكزها، وتهيئة الفرص الاستثمارية وتسهيل إجراءات قطاع الأعمال والخدمات والبنى التحتية ذات الجودة العالية التي تسهم في تحفيز التنمية وترفع من مستويات العيش الكريم، مبينا سموه، أن رؤية الوطن الطموحة تؤكد على توفير جميع متطلبات الشباب والفتيات التي تحقق بإذن الله المستقبل المشرق لهم.

واستعرض سمو أمير المنطقة مع المسؤولين والمواطنين في خميس مشيط مشروعات المشهد الحضري الواعدة في المحافظة والمنطقة.

وفي الإطار نفسه، أطلق سموه الربط الإلكتروني بين أمانة عسير ومركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان، وذلك لإصدار رخص البناء بعد اكتمال الربط بين الأمانة والمركز الذي يهدف لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكاملية الخدماتية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في إتمام الإجراءات وكفاءتها وسرعة إنجازها.

عقب ذلك التقى أمير منطقة عسير مشائخ ونواب وأعيان محافظة خميس مشيط وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة التفقدية قام سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بزيارة إلى شيخ شمل قبائل شهران الشيخ سعيد بن حسين بن مشيط في منزله بالمحافظة، وكان في استقباله أسرة آل مشيط وعدد من أعيان المحافظة، وأعرب الشيخ بن مشيط عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على هذه الزيارة التي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

// انتهى //

12:07ت م

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