السعودية اليوم / أكثر من 70 مهندسًا يؤدون اختبارات "PE" بالمنطقة الشرقية



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

أقامت الهيئة

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن هيئة المهندسين، تعقد الاختبارات المهنية في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، بغرض فحص القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، والحصول على الدرجات المهنية المختلفة، ولإيجاد مقياس موحد يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير الهندسية والمهنية التي ينبغي توفرها لدى المتقدم للحصول على رخص مزاولة المهنة، وتحقيق الحد الأدنى من المعايير الهندسية أو المعمارية التي ينبغي توفرها في المتقدم لمهنة الهندسة أو العمارة.

وبين العبداللطيف أن الاختبار يشتمل على المعارف والعلوم والمهارات التي تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، واستخدام نتائج الاختبار في عمليات المفاضلة للمهندسين أو المعماريين المتقدمين على وظائف هندسية أو معمارية، من قبل جهات التوظيف المختلفة والمساهمة.

وأشار العبداللطيف، إلى أن الهيئة تطبق نظام مزاولة المهنة، بهدف حماية المجال الهندسي من الدخلاء والمخالفين، وتعزيز مستقبل المهنة والمهندسين والحفاظ عليهم في سوق العمل، بالتوافق مع النقلة النوعية بالقطاع الهندسي، ورؤية المملكة 2030.

يُذكر أن هيئة المهندسين، وللإسهام في رفع مستوى التطوير المهني للمهندسين، وبناءً على المادة الثانية من نظام الهيئة التي تنص على "وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية" تم التعاون مع المجلس الوطني الأمريكي، لممتحني الهندسة والمساحة (NCEES) ، وإطلاق الاختبارات المهنية، بغرض فحص القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وللحصول على الدرجات المهنية المختلفة.

// انتهى //

12:00ت م

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الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأقامت الهيئة السعودية للمهندسين، الاختبارات المهنية "PE" ، لأكثر من 70 مهندسًا ممن اجتازوا اختبارات أساسيات الهندسة "FE"، وذلك لمن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن هيئة المهندسين، تعقد الاختبارات المهنية في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، بغرض فحص القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، والحصول على الدرجات المهنية المختلفة، ولإيجاد مقياس موحد يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير الهندسية والمهنية التي ينبغي توفرها لدى المتقدم للحصول على رخص مزاولة المهنة، وتحقيق الحد الأدنى من المعايير الهندسية أو المعمارية التي ينبغي توفرها في المتقدم لمهنة الهندسة أو العمارة.وبين العبداللطيف أن الاختبار يشتمل على المعارف والعلوم والمهارات التي تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، واستخدام نتائج الاختبار في عمليات المفاضلة للمهندسين أو المعماريين المتقدمين على وظائف هندسية أو معمارية، من قبل جهات التوظيف المختلفة والمساهمة.وأشار العبداللطيف، إلى أن الهيئة تطبق نظام مزاولة المهنة، بهدف حماية المجال الهندسي من الدخلاء والمخالفين، وتعزيز مستقبل المهنة والمهندسين والحفاظ عليهم في سوق العمل، بالتوافق مع النقلة النوعية بالقطاع الهندسي، ورؤية المملكة 2030.يُذكر أن هيئة المهندسين، وللإسهام في رفع مستوى التطوير المهني للمهندسين، وبناءً على المادة الثانية من نظام الهيئة التي تنص على "وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية" تم التعاون مع المجلس الوطني الأمريكي، لممتحني الهندسة والمساحة (NCEES) ، وإطلاق الاختبارات المهنية، بغرض فحص القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وللحصول على الدرجات المهنية المختلفة.// انتهى //12:00ت م0074

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