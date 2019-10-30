

نجران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تقيم جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة غداً، دورة بعنوان "أساليب التفاوض التجاري"، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بمدينة نجران.

وتتناول الدورة عدة محاور منها التعريف بمفهوم التفاوض وعناصره وأركانه، ومبادئ التفاوض الفعال وشروطه، كذلك التعمق في المهارات الأساسية، إلى جانب التعرف على السلوكيات والأساليب التي تؤدي إلى النجاح والعمل على توظيفها.

وتأتي الدورة التدريبية ضمن التعاون المشترك بين الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية بهدف تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

//انتهى//

11:57ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تقيم دورة في "أساليب التفاوض التجاري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.