

مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام تقديم برامجها الإرشادية لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين وطلبة علم من خلال مركز صفة العمرة ومركز الرسالة المحمدية .

ويقدم مركزصفة العمرة العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية منها عرض مرئي لصفة العمرة باللغات (العربية ،الإنجليزية،الإندونيسية ،الأوردية)، فيما يقدم مركز الرسالة المحمدية عرضاً مرئياً لبعض الأخطاء والمخالفات الشرعية إلى جانب توزيع كتب العقيدة وكتب علمية بعدة لغات.

// انتهى //

11:54ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برامج إرشادية وتثقيفية لقاصدي المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.