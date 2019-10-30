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مستجدات الحالة المدارية كيار
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت الأرصاد الجوية العمانية ضمن متابعتها لمستجدات الحالة المدارية كيار، أن الحالة تصنف إعصاراً مدارياً من الدرجة الثانية، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز 85 – 95 عقدة، ويبعد المركز عن سواحل السلطنة 490 كم، بينما تبعد السحب المصاحبة للإعصار 217 كم، واتجاه الحركة هي غرب.
وقالت الأرصاد: إن من المتوقع هطول أمطار متفرقة اليوم على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والوسطى، وستكون محافظة ظفار على موعد مع الأمطار المصحوبة برياح غداً الخميس.
وأشارت الأرصاد إلى أن البحر لا يزال هائج الموج على بحر عُمان بـ 3 أمتار، وعلى بحر العرب بـ 5-8 أمتار، موضحةً أن هناك امتدادًا للبحر في المناطق الساحلية سيكون بين الـ 9-11 صباحًا، و10-12 ليلًا.
وعن الحالة المدارية الجديدة أفادت الأرصاد بأنها لم تصل بعد إلى تصنيف منخفض مداري لكن من المتوقع تطورها اليوم أو غدًا، مؤكدة بأنها تتابع الحالة وسيتم الإعلان عنها أولًا بأول.
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