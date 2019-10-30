شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جدة)
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الأربعاء)، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الجموم والكامل والليث وبحرة وخليص ورابغ.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءً.
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