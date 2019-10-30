شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) غادر الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، الرياض اليوم (الأربعاء) عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة «مستقبل الاستثمار». وكان في وداع جلالته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.



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