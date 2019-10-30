شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تؤكد وجود مخالفة لـ«مقطع الرصف» بالقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، للتحقيق في المعلومات التي وردت في مقطع الفيديو المتداول، الذي يُظهر عمال إحدى الشركات المنفذة لأعمال الرصف بطريقة مخالفة للمعايير والمواصفات بمحافظة القريات، أوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان تابع وفق توجيه أمير المنطقة، مع بلدية القريات، والتي قامت بتشكيل لجنة فنية مختصة فورية للشخوص على تلك الأعمال، بمتابعة رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري.

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وبيّن أن اللجنة توصلت من خلال التقرير المرفوع لأمير المنطقة بأن المقطع المتداول، يخص مشروع حدائق وممرات مشاة وساحات، لافتاً إلى أن التقرير أكد وجود أعمال جارية تم تنفيذها من قبل المقاول مخالفة للمواصفات، متمثلة بأعمال خاصة بالبردورات لم يتقدم المقاول بطلبات الاستلام لها ولم يتم استلامها من قبل جهاز الإشراف بالبلدية. كما تبين تكرار المخالفات من نفس المقاول، وتم تكليفه بالإزالة وفق ما تمت ملاحظته بخطاب رسمي من البلدية.

وتم أيضاً توجيه المقاول بالإزالة الفورية للأعمال المخالفة، واستبعاد مهندس المقاول المشرف على المشروع واستبدال آخر به، إضافة إلى التنبيه على المقاول بالتقيد بما ورد بخطاب البلدية، وأخيراً تم تنبيه المقاول في حالة تكرار نفس الأخطاء، سيتم تطبيق الإجراءات النظامية وفق ما يتضمنه عقد المشروع، ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكد الحموان أن توجيه أمير المنطقة يأتي ضمن حرصه على كل ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، ومعاقبة المقصرين والمخالفين لتطبيق المواصفات والمعايير، وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات من أجل الحفاظ على المال العام.