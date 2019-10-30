لجين عمران تتعرض لهجوم

أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة عقب انتقادها لمقطع فيديو المنقبة التي ظهرت فيه وهي ترقص بشكل مثير وسط الجمهور، ما أثار غضب لجين وطالبت ضرورة محاكمتها.

وعلقت الاعلامية لجين عمران عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر: "للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز"، وقد لاقت تفاعل كبير منهم من وقف مع رأيها والآخر اعترض وقاموا بشن حملة هجوم عليها وأطلقوا هاشتاق بعنوان (اخرسي يا لجين).

جاءت من ضمن التعليقات: "ما عندنا مشكله بالتعليق لأنه صحيح! بس عندنا مشكله بالي يكتب التعليق! إذا كان من شخص محلل لنفسه كل شي! ومتصيد على غيره! الا الحماقة اعيت من يداويها"، وعلق آخر" صدقتي لجين هذي امور متاحه لكم فقط بس هي تهورت ودخلت جوكم الله يهديها بس".

خرجت عن صمتها وردت على الانتقادات وحملة الهجوم التي طالتها عبر منصة التويتر، وقالت: "لم أتعود الرد على عقول صغيرة تريد أن تفهم كل شيء بالعكس ولمن تساءل ما الموضوع!! لم ولن أستنكر رقص (البنات أو الشباب) “.

واستطردت قائلًة:" فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص لكن استنكرت حركتها الأخيرة (موضحة في الفيديو) ليأتي من يدافع عن حركتها ويهاجم استنكاري!".

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وأردفت لجين عمران في تغريدة أخرى نشرت من خلالها مجموعة من التغريدات التي وثقتها لمنتقديها مدللّة على أن المهاجمين لها يمارسون الهبل والقذارة -على حد تعبيرها- لأنهم يحملون أسماء مستعارة ورموزًا.

أوضحت قائلًة: "كلهم يدافعون عن أفكار شاذة بشكل مستميت وغبي وفوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين، حركات قديمة تلعبون على مين بالضبط!؟“.

ومن جهتها غردت إعلامية سعودية مها : ”لسى تقاومي هيا مراهقة نبرر لها لصغر سنها لكن انتي يا لوجين ايش تبرير مقاطع الرقص حقتك خصوصًا انك تشوفي هذا الأمر مثير للاشمئزاز !! وإذا تشوفي كلمة الملك سلمان بدا المقصد فالكلام ينطبق عليك كمان“.

وردّت عليها لجين عمران، قائلًة:” والله إذا تقارني مقطع رقص لي في (زواج نسائي) مسرب من واحدة ما تخاف الله بمقطع رقص واحدة (وسط شباب) تغطي وجهها وتكشف في وجه الشباب وانهم نفس الشيء!! إسمحي لي أقول لك تفكيرك فيه خلل ويحتاج إعادة نظر".

وغردت شقيقتها أسيل عمران على مقطع الفيديو وقالت: "لكل مقام مقال المشكلة مو بالفعل بس وبعدين اللي صور أيضاً لازم يتعاقب. وطبعاً من الجميل انو الواحد قبل ما يقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول" .