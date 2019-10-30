تفاصيل وفاة الشيخ محمد المختار الشنقيطي في المدينة المنورة

انتقل إلى رحمة الله تعالى في المدينة المنورة، يوم الاثنين، الشيخ الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد الأمين الشنقيطي عن عمر يناهز 77 عامًا، حيث دُفن في مقبرة البقيع.

وأفادت مصادر مقربة بأن الشيخ الشنقيطي أدخل إلى مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة وأمضى فيه عدة أيام قبل أن يتوفى صباح الاثنين.

الشيخ محمد مختار الشنقيطي فقيه، ومُفسّر سعودي، وعضو هيئة كبار العلماء السعودية ومدرس بالحرمين الشريفين، وهو الابن الأكبر للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، صاحب كتاب أضواء البيان.

يذكر أن الشيخ محمد هو الابن الأكبر للعلامة صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والذي يعد مرجعًا للكثير من العلماء المسلمين في العصر الحالي.

أضواء البيان هو أحد تفاسير القرآن الكريم العصرية، ويعد الكتاب من كتب تفسير القرآن الكريم التي تعتمد في التفسير تفسير القرآن بالقرآن أو التفسير بالمأثور، فمؤلفه يحاول أن يوضح المعنى الوارد في الآيات من خلال آيات أخرى أو بعض الأحاديث النبوية.