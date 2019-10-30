توقف القلب عند العطاس هل هي حقيقة؟

أوضح استشاري متخصص بأمراض القلب في السعودية، مدى صحة توقف القلب للحظات بعد العُطاس الذي يحدث بشكل غير إرادي، موضحاً أن ذلك اعتقاد خاطئ.

وقال استشاري القلب خالد النمر عبر تغريدة له عبر منصات التواصل الاجتماعي: "العُطاس انعكاس عصبي ينشأ من بطانة الأنف بإثارتها من خلال الغبار والفلفل وفيروس أو منظفات، مؤكداً أن بعض الأشخاص لديهم نبضة بطينية مبكرة تعطي شعوراً بتوقف القلب للحظة".

ووجه الاستشاري تحذيراً لفئة الشباب الذين ينامون ساعات قليلة: " إن الإقلال من ساعات النوم مضر صحياً، حيث يعمل على رفع ضغط الدم، زيادة السمنة، زيادة احتمالية السكري، رفع الدهون الثلاثية، ايضاً مضاعفة حدوث جلطات القلب والدماغ.

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وذكر عن أهم أسباب نوبات الهلع والخفقان والنوم المتقطع وتنميل الأطراف والقلق الذي يعانيه بعض المرضى، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وقال الدكتور خالد النمر إنَّ سبب الأعراض المشار إليها، صدمة نفسية يتعرض لها المريض من أحد الأطباء يشخصه تشخيصًا خاطئًا، ويخبره بأن لديه مرضًا يؤدي إلى الوفاة المبكرة، فيما لا يستطيع المريض تجاوز تلك الصدمة، مشيرًا إلى أنَّ كلمة واحدة من الطبيب يمكن أن تغيِّر حياةَ شخص خلال ما تبقَّى من عمره.