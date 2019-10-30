إعلان موعد المباراة الودية بين البرازيل والأرجنتين في السعودية

أعلنت مصادر إعلامية عن موعد المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي لكرة القدم في السعودية، ضمن استعدادات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وأوضحت المصادر أن المباراة ستقام على استاد جامعة الملك سعود يوم الجمعة 15 نوفمبر القادم في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت مصر وفلسطين. بحسب "روسيا اليوم".

ومن المنتظر أن يترأس بعثة التانغو قائد برشلونة ليونيل ميسي، الذي قضى حظرا لمدة ثلاثة أشهر عن المشاركة مع المنتخب، بعد اتهامه لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالفساد خلال بطولة كوبا أمريكا في البرازيل لهذا العام، بالإضافة إلى نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.

وستكون المباريات الودية آخر فرصة للمدرب ليونيل سكالوني لاختبار تشكيلته قبل تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، والتي تبدأ في مارس.

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في وقت سابق من هذا الشهر، تعادلت الأرجنتين 2-2 مع ألمانيا في دورتموند قبل تغلبها على الإكوادور 6-1 في أليكانتي، إسبانيا.

والتقى المنتخبين، في يوليو الماضي بنصف نهائي كوبا أمريكا وحينها فازت البرازيل 2-0 عن طريق جيسوس وفيرمينيو.

وسبق للفريقين المواجهة في السعودية خلال البطولة الرباعية الودية، وفازت البرازيل حينها أيضا بهدف نظيف عن طريق جواو ميراندا.