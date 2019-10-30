حرس الحدود ينقذ عائله إماراتية نفد خزان مركبتهم بالشرقية

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، مواطنًا إماراتيا مع عائلته، تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير. وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغًا من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، والمتضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، يفيد بأن مركبته توقفت بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلان، ويطلب المساعدة.
وأضاف: على الفور، تم توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة. وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، بعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤ ) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.
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