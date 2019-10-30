تطور جديد في قضية الطالب المتسبب في وفاة زميله بمتوسطة قويزة.. والنيابة تتخذ هذا الإجراء

قالت مصادر أن النيابة العامة ستحرر في غضون الـ 24 ساعة القادمة أمر تمديد ثالث لتوقيف الحدث (13 عاما) المتسبب في وفاة طالب بمتوسطة أبي ذر الغفاري بحي قويزة في جدة قبل شهر.

وحسب “عكاظ” أوضحت المصادر أن النيابة أعادت استجواب الحدث للمرة الثالثة، بمقر دار الملاحظة الاجتماعية بحضور أخصائيين. وقررت تحرير أمر تمديد ثالث لتوقيفه تمهيدا لتحرير لائحة اتهام بحقه، وإحالته لدائرة محاكمة الأحداث بالمحكمة الجزائية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مشاجرة بين الطالبين حدثت بعد الحصة الثالثة داخل الفصل، ورجحت المصادر سبب الوفاة بأنه جراء اصطدام رأس الطالب «المتوفى» بالطاولة الدراسية، وتم نقل الطالبين إلى مستشفى الثغر بجدة، حيث فارق الأول الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، في حين تم عمل الإسعافات الأولية للطالب الثاني.

وأشار مصدر إلى إن نظام الأحداث الجديد يطبق على الحدث المتسبب في حالة الوفاة، لاسيما أن المادة 11 منه شددت على أن النيابة العامة لا تحقق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو أخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتعد الدار تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث فور إيداعه في الدار. ونقلت مصادر أن الحدث يستكمل حاليا دراسته في المرحلة المتوسطة داخل مقر دار الملاحظة.