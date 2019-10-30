خبير طقس يكشف عن حالة مطرية قوية قادمة.. ويعلن موعدها والمناطق المتأثرة بها

كشف خبير ومحلل الطقس عبدالرحمن رجاء عن وجود حالتين مداريتين في بحر العرب ستدفع بالرطوبة المدارية إلى الجزيرة العربية بعد ٦ نوفمبر القادم ينتج عنها حالة مطرية قوية في الفترة من ٨ و١٥ نوفمبر، وتشمل القطاع الغربي عامة والمدينة وحائل وأجزاء من الشمالية وغرب وشمال المنطقة الوسطى.

وبحسب “سبق”، أوضح “رجاء” أن هذه الحالة الناتجة ‏عبارة عن كتلة مدارية رطبة قادمة تشكلت في بحر العرب ستدخل إلى الجزيرة، حيث تصبح الرياح جنوبية شرقية محملة بالرطوبة في طبقات الجو نتيجة وجود بلك مرتفع ( H ) شرقي سيبيري يدفع بالرياح الرطبة المحملة بالرطوبة إلى البحر الأحمر، حيث يحتضن المنخفض الحراري الرطب لتصبح الرياح جنوبية شرقية في عدد من المناطق يقابله نزول علوي بارد فوق البحر الأحمر بدءًا من ٨ نوفمبر ومعه بداية تشكل حالة مطرية وتشتد مع بداية الثلث الثاني من نوفمبر تشمل القطاع الغربي وحائل والمدينة والقصيم وشمال الوسطى وغربها تمتد إلى شمال المملكة كبيرة قادمة بمشيئة الله.