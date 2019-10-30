تداولت عبر موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” أنباء عن تعيين العقيد تركي العبيكان قائداً للقوات الخاصة بالحرس الملكي وحارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، خلفاً للراحل اللواء عبدالعزيز الفغم. ووققًا لصحيفة “المرصد” وعبر هاشتاق #تركي_العبيكان الذي وصل للترند على تويتر، توالت تغريدات التبريكات للعبيكان، مشيرين أنه خير خلف لخير سلف، مشيدين بخبرته العسكرية. ولم يخلو الهاشتاق من الصور التي تجمع العبيكان بصديقه الراحل الفغم ، وكذلك صوراً للعقيد العبيكان برفقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وشهدت إحدى التغريدات تفاعلاً كبيراً حيث جاءت من حساب يحمل اسم والد اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم قال فيها: ”العقيد #تركي_العبيكان كنت خير سند واليوم خير خلف واسأل الله بأن يعينك على حمل الأمانة ويوفقك ويحفظ لنا ولاة امرنا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاق “تركي العبيكان” يتصدر ترند وأنباء عن تعيينه خلفاً للواء الراحل الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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