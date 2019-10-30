جوجل تتيح للجميع التسجيل على نطاق الاختصارات new.

︎ :



.

في العام الماضي أعلنت جوجل عن نطاق علوي جديد يدعى new. واستخدمته في خدماتها كاختصار لإنشاء مستندات أو عروض تقديمية أو جداول بيانات جديدة مباشرة بمجرد إدخال رابط في شريط العناوين، وقريباً سيمكن لأي شخص أو شركة الحصول على رابط اختصاراته الخاص.

بدءاً من 2 ديسمبر المقبل سيمكن الحصول على رابط الاختصارات وستبدأ الشركة بتخصيص الدفعة الأولى من الطلبات في يناير القادم.

الشرط الأساسي للتسجيل على هذه النطاقات هي أن تستخدمها كطريقة مختصرة لخدماتك، مثلاً خدمة سبوتيفاي لديها رابط playlist.new وبالدخول عليه تبدأ بإنشاء قائمة تشغيل جديدة، وهكذا. وهناك عدة خدمات شهيرة مهتمة بالفعل بهذا النطاق مثل Bitly, Canva, Coda, Medium, OVO Sound, RunKit, Stripe, و Webex

Advertisements

ولو خالف أي مشترك هذا الشرط وأصبح النطاق كمجرد أي نطاق علوي آخر يدخل إلى موقعه فإنها مخولة بحذف الاشتراك أو إيقافه.

وكالعادة الفترة الأولى من إطلاق نطاقات علوية جديدة تكون متاحة فقط للشركات والعلامات التجارية المعروفة وهي متاحة منذ الآن وحتى 14 يناير القادم..، وبعدها سيتاح لأي شخص التسجيل عليه.

والآن لو أردت الوصول السريع إلى خدمات جوجل المختلفة، إليك هذه الاختصارات:

docs.new (Google Docs)

doc.new (Google Docs)

sheets.new (Google Sheets)

sheet.new (Google Sheets)

slides.new (Google Slides)

slide.new (Google Slides)

keep.new (Google Keep)

forms.new (Google Forms)

form.new (Google Forms)

cal.new (Google Calendar)

meeting.new (Google Calendar)

sites.new (Google Sites)

site.new (Google Sites)

