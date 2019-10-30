ByteDance مالكة تطبيق تيك توك توظف فريقاً لتوسيع عملياتها قبل دخول البورصة

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تعمل شركة ByteDance الصينية مالكة تطبيق الموسيقى الشهير تيك توك على توسيع دائرة عملياتها عالمياً خلال الفترة الحالية قبل تعبئتها أوراق الاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ أو في الولايات المتحدة وفقاً لتقرير Bloomberg.

حيث أشار التقرير إلى أن الشركة الصينية قامت بتوظيف فريق خاص من أجل هذه المهمة، في الوقت الذي لا تزال فيه مالكة تيك توك في مرحلة مبكرة من عملية طرح الأسهم للاكتباب العام؛ بالرغم من قيمتها العالية كشركة ناشئة في ظل الانتشار المدوي للتطبيق في أرجاء المعمورة.

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وبالنظر للمجريات على أرض الواقع لايزال الهدف المرجو لشركة ByteDance بعيداً نوعاً ما؛ كون الشركة تحتاج لتعيين مدير مالي وتمويل قوي يستوفي الشروط أيضاً.

وقد كان تقرير لـFinancial Times قد تحدث عن خطة ByteDance لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ خلال الربع الأول من عامها المالي؛ إلا أن الشركة نفت هذه المعلومات.

وبالحديث عن التوقيت والتوترات الحاصلة في قطبي التجارة العالميين؛ ترجع الأمور لعدم قيام الشركة بالاكتتاب خلال الفترة الحالية، ولاسيما في الولايات المتحدة التي تعالت فيها العديد من الأصوات بضرورة إجراء تحقيقات مع ByteDance على إثر تطبيقها المنتشر واتهامه بتهديد الأمن الأمريكي.

لكن في جميع الحالات تبقى هذه الشركة أنجح شركات الانترنت الصينية التي حققت تقدماً كبيرا ووصلت للعالمية بفترة قصيرة..، حيث تقدر قيمتها حالياً بـ 75 مليار دولار كأعلى قيمة لشركة ناشئة عالمياً.

