︎ :
.
تعمل شركة ByteDance الصينية مالكة تطبيق الموسيقى الشهير تيك توك على توسيع دائرة عملياتها عالمياً خلال الفترة الحالية قبل تعبئتها أوراق الاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ أو في الولايات المتحدة وفقاً لتقرير Bloomberg.
حيث أشار التقرير إلى أن الشركة الصينية قامت بتوظيف فريق خاص من أجل هذه المهمة، في الوقت الذي لا تزال فيه مالكة تيك توك في مرحلة مبكرة من عملية طرح الأسهم للاكتباب العام؛ بالرغم من قيمتها العالية كشركة ناشئة في ظل الانتشار المدوي للتطبيق في أرجاء المعمورة.
وبالنظر للمجريات على أرض الواقع لايزال الهدف المرجو لشركة ByteDance بعيداً نوعاً ما؛ كون الشركة تحتاج لتعيين مدير مالي وتمويل قوي يستوفي الشروط أيضاً.
وقد كان تقرير لـFinancial Times قد تحدث عن خطة ByteDance لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ خلال الربع الأول من عامها المالي؛ إلا أن الشركة نفت هذه المعلومات.
وبالحديث عن التوقيت والتوترات الحاصلة في قطبي التجارة العالميين؛ ترجع الأمور لعدم قيام الشركة بالاكتتاب خلال الفترة الحالية، ولاسيما في الولايات المتحدة التي تعالت فيها العديد من الأصوات بضرورة إجراء تحقيقات مع ByteDance على إثر تطبيقها المنتشر واتهامه بتهديد الأمن الأمريكي.
لكن في جميع الحالات تبقى هذه الشركة أنجح شركات الانترنت الصينية التي حققت تقدماً كبيرا ووصلت للعالمية بفترة قصيرة..، حيث تقدر قيمتها حالياً بـ 75 مليار دولار كأعلى قيمة لشركة ناشئة عالمياً.
كانت هذه تفاصيل خبر ByteDance مالكة تطبيق تيك توك توظف فريقاً لتوسيع عملياتها قبل دخول البورصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.