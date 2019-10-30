جوجل تحاول الاستحواذ على شركة Fitbit للأجهزة القابلة للإرتداء

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كشفت رويترز أن شركة ألفابت القابضة المالكة لشركة جوجل تجري مفاوضات للاستحواذ على شركة الأجهزة القابلة للإرتداء Fitbit.

لم تصل المفاوضات بعد إلى نهايتها ولم تكشف المصادر بعد عن العرض المالي الذي قدمته ألفابت.

هذه الصفقة لو حصلت فإنها ستؤدي لتعزيز مكانة جوجل في مجال الأجهزة القابلة للإرتداء لاسيما تطويرها على نظام التشغيل Wear OS. وتعاني جوجل من منافسة آبل في مجال الساعات الذكية بالرغم من دعم المزيد من الشركات المصنعة لهذه الساعات مثل إل جي و Fossil.

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كانت جوجل قد استحوذت على تقنيات غير مسبوقة في الساعات الذكية لم يكشف عنها من شركة Fossil بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون دولار.

وتعاني شركة Fitbit من تراجع حصتها السوقية في مجال الأساور الرياضية وغيرها من أجهزة التتبع من قبل الشركات الصينية مثل هواوي وشاومي التي تقدم منتجات منافسة أرخص.

وتقدم الشركة أرخص ساعة ذكية لديها Versa Lite بسعر 160 دولار، وتوفر ساعتها Versa 2 مساعد أمازون الصوتي إليكسا وخدمات الدفع الالكتروني.

يذكر أن Fitbit كانت قد استحوذت على شركة Pebble للساعات الذكية بشاشتها غير الملونة المميزة.

