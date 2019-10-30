5 نصائح مهمة تحمي بطاقة SIM من الاختراق

︎ :



.

دون أدنى شك تُعتبر مشكلة اختراق بيانات بطاقة SIM من أكثر المشكلات التي يواجهها أصحاب الهواتف، لا سيما إذا كانت تحتوي على أرقام مهمة، لذلك قدم مجموعة من الباحثين والعلماء التقنين مجموعة من النصائح للمستخدمين لنجنب اختراق البطاقة.

أول إجراء ينصح به الخبراء لحماية بيانات بطاقة SIM هو تزويدها برمز PIN، فعند فقدان الهاتف أو فقدان بطاقة الاتصال لن يستطيع أحد الاستفادة منها أو تفعيلها في أي هاتف دون معرفة هذا الرمز، وكذلك لن يستطيع الوصول إلى الأرقام والبيانات المخزنة فيها، ويوجد هذا الرمز عادة في الأوراق التي تمنحها الشركة للمستخدم عند شراء بطاقة الاتصال.

Advertisements

كما ينصح الخبراء دوما بحماية الهاتف واستعمال قفل الشاشة الذي يعتمد على الأرقام أو بصمة اليد أو الوجه، فهذه العملية تمنع الآخرين من الوصول إلى بيانات بطاقة الاتصال، أو العبث بها أو استبدال الرمز الخاص بحمايتها.

ويوصي الخبراء أيضا بعدم البوح بالمعلومات الشخصية أو البيانات العائلية للأشخاص غير الموثوق بهم أو نشر تلك البيانات على الإنترنت، فتلك البيانات كتاريخ الميلاد وغيره قد يستغلها البعض لاختراق بطاقة الاتصال واستعمالها لغاياتهم الشخصية.

وفي حال فقدان الهاتف أو بطاقة الاتصال ينصح الخبراء بالتواصل مع شركة الاتصالات فورا، وطلب إيقاف تفعيل خدمات البطاقة المفقودة، والحصول على بطاقة جديدة تحمل ذات الرقم.

كما ينصح بتفقد الخدمات المتصلة ببطاقة SIM دوما، كخدمات الإنترنت..، ومدة الاتصالات التي أجريت من البطاقة، من خلال إعدادات الهاتف أو عبر تطبيقات خاصة تقدمها شركات الاتصال للمستخدمين.

