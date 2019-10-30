«HTC» تطلق هاتفها الجديد.. مواصفات وسعر مفاجأة

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. أعلنت شركة “HTC” إتش تي سي التايوانية عن إطلاق، هاتفها الذكي الجديد، “Exodus 1s” بسعر 244 دولاراً أمريكياً. Advertisements ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على شاشة قياس 5.7 بوصة بدقة HD+ وكاميرا أمامية وأخرى خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 3000 ميللي أمبير ساعة. وينبض بداخل الهاتف المعالج Snapdragon 435 مع ذاكرة عشوائية سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، في حين يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 8.1. يذكر أن الهاتف يعد نسخة خفيفة من “Exodus 1” الذي يدعم تقنية التشفير Blockchain والعملات الإلكترونية مثل البيتكوين.





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