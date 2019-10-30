صحة الطائف: لا وجود لـ إنفلونزا الخنازير في المدارس

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أكدت صحة الطائف أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير في مدارس المحافظة.

وقالت صحة الطائف في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: نطمئن الجميع، فريق صحي كُلّف بالتواجد طيلة الأسبوع لمراقبة الوضع الصحي وتقديم اللقاح لمنسوبات المدرسة، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، مقدرين تعاون الزملاء في تعليم الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أنه تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة بإنفلونزا موسمية..، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق.

