أمير نجران: الإعلام عين المسؤول وشوكة في حلق الأعداء

شدد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام السعودية في التصدي لأي حملة مغرضة ضد المملكة.

شوكة في حلق الأعداء

قال الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال استقباله في مكتبه بإمارة المنطقة أول من أمس، رئيس تحرير«دوت الخليج» الدكتور عثمان الصيني ومنسوبي مكتب الصحيفة في نجران «صحيفة دوت الخليج جهودها مقدرة في إبراز ما تعيشه مناطق المملكة من تطور وتنمية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في مناطق المملكة. مشيرا إلى أن الإعلام هو عين المسؤول، وعليه دور كبير في إبراز نهضة ورقي وتطور دوت الخليج، منوها بالدور الذي تقوم به «دوت الخليج» في منطقة نجران في نقل الحقيقة ومواكبة التنمية في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مؤكدا أن الإعلام السعودي أضحى شوكة في حلق الأعداء الذين ليس لهم هم إلا تزييف الحقائق ظنا منهم ووهما بأنهم يستطيعون تشويه المكانة الكبيرة التي تحتلها السعودية قيادة وشعبا على كافة الأصعدة.

محاضرة

في ليلة إعلامية بمقر النادي الأدبي الثقافي بمنطقة نجران، ناقش رئيس التحرير الدكتور عثمان الصيني موضوع الإعلام السعودي في ظل رؤية 2030، حيث بدأ الحديث عن وسائل التواصل قديما بداية بالمذياع ثم التلفاز، واستشهد لذلك أن الناس كانوا ينتظرون الأخبار في أوقات محددة، ثم تحدث عن الحركة السريعة التي طرأت على الإعلام من خلال التقنيات الحديثة ووسائل التواصل «تويتر، الفيسبوك، السناب... إلخ»، ثم بيّن كيف أصبح الإعلام هو المحرك والمتحكم في السياسة والرياضة وغيرهما، بعد أن كانت هي من تؤثر في الإعلام، ومثّل لذلك بالثورات العربية من خلال بيان تأثير الإعلام، وبيّن مكانة الجوال في الخدمة المقدمة لكل إنسان من ناحية إعلامية حيث أصبح الكل حريصا على معرفة ما يدور في الإعلام يأخذ الخبر أو الحدث مباشرة دون انتظار لليوم التالي كما كان يحدث في الصحف الورقية، وبيّن دور المملكة في ريادتها للدول العربية، وتأثيرها عربياً وإسلامياً وعالمياً، وأن هذا يجعلنا نتطلع لتحقيق رؤية 2030.

زيارة التدريب التقني

استقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار رئيس تحرير صحيفة «دوت الخليج» الدكتور عثمان الصيني، جاء ذلك خلال تنفيذ إدارة الاتصال المؤسسي بالمنطقة برنامج استضافة الإعلاميين والمؤثرين وأصحاب الرأي والقلم وبعض مديري مكاتب تحرير الصحف المحلية والإلكترونية بنجران وبعض مراسليها.

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وتخلل البرنامج زيارة المعهد الصناعي الثانوي بنجران واستعراض عدد من المنتجات التقنية من تقديم متدربي المعهد في عدد من التخصصات التقنية. من جهته، أعرب الصيني عن سعادته بهذه الاستضافة مبديا إعجابه بما استمع إليه ورآه من برامج المؤسسة المتوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني وبرامج رؤية 2030، وشكر القائمين على ملتقى التوظيف من منسوبي المؤسسة بنجران والذين ساهموا في توفير 125 فرصة وظيفية لخريجي منشآت التدريب بنجران.

تعليم نجران

أكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، أهمية وسائل الإعلام في دفع عجلة التنمية ونقل الصورة المشرقة لهذا دوت الخليج المعطاء، مشيرا خلال استقباله أمس رئيس تحرير صحيفة «دوت الخليج»، إلى العمل والجهود الجبارة التي قامت إدارة تعليم المنطقة في المحافظة على سير العملية التعليمية رغم الظروف التي مر بها الحد الجنوبي.

زيارة الصحة

زار الدكتور الصيني، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة التقى خلالها مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران العميد خالد العسيري، بحضور نائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، حيث تم استعراض سبل التعاون بين الجهتين في المنطقتين، وتعزيز التواصل بمايخدم الصالح العام.