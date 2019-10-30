تأهيل 200 مصلح في الوساطة

اختتمت وزارة العدل في الرياض المرحلة الأولى من دورتها التأهيلية لعدد من مصلحي الوزارة في محاكم المملكة، والتي استمرت أكثر من أسبوع تحت عنوان «الدورة الأساسية والمتقدمة في المصالحة والوساطة». ونظمت الدورة ضمن مشروع الخدمات التدريبية والتأهيلية لرفع قدرات المصلحين ومنسوبي المنظومة، وتستهدف 200 مصلح، لرفع كفاءتهم ومهاراتهم في الصلح والوساطة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وقالت الوزارة « استمرت الدورة 8 أيام، بحضور 20 متدربا، حيث جرى خلالها استخدام مكثف لأسلوب المحاكاة لقضايا ونزاعات محلّية وواقعية بتقديم مدربين متخصصين معتمدين من مؤسسات عالمية». وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تخصيص اليوم الأخير من الدورة لتقديم دورة متخصصة في مفهوم الصلح وتعريفه فقهياً ونظامياً، إضافة إلى صياغة محاضر الصلح التنفيذية. وأوضحت أنه في ختام الدورة وزعت محاضر من قضايا واقعية بأنواع متفرقة في كثير من التخصصات لاستخراج الأخطاء الواردة فيها مع الحفاظ على بيانات أصحابها.



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