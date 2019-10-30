ورشة لتطوير وثيقة التأمين مع القطاع الخاص

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني ورشة عمل لمناقشة تطوير وثيقة التأمين الصحي الموحدة في القطاع الخاص، بمشاركة عدد من شركاء صناعة سوق التأمين الصحي «مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة الصحة، المجلس الصحي السعودي، جامعة الملك سعود، المركز السعودي لزراعة الأعضاء، مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، إضافة إلى ممثلين عن شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية». وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، «إن الورشة تهدف إلى توسيع مشاركة الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم في تطوير وتحديث منافع وثيقة التأمين الصحي وحدود تغطية كل منفعة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية كل في مجال اختصاصه، لافتا أن تطوير منافع وثيقة التأمين الصحي تخضع لعدد من المعايير، منها مدى أهمية المنفعة وحاجة المؤمن لهم الصحية والأثر المالي على قيمة القسط التأميني السنوي».

500 ألف ريال

أكد المعارك، أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي الحالية تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد، إضافة إلى معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوزت كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيا حتى عمر 24 شهرا وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.

شركاء صناعة سوق التأمين الصحي

وزارة الصحة

مؤسسة النقد

Advertisements

المجلس الصحي السعودي

جامعة الملك سعود

المركز السعودي لزراعة الأعضاء

مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية