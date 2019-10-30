تحقيق الرغبة الأولى لـ77 % من أعضاء الشورى في اختيار اللجان

المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية
اطلع مجلس الشورى أمس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/ 1439، في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وطالب في هذا الشأن المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه، لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام. كما طالب في قراره المركز بالعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتيا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة، وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه وإستراتيجيته. وأكد المجلس على المركز بالالتزام بتطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الإستراتيجية، لتجويد مخرجاتها.
منصة إلكترونية
طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بزيادة ساعات عمل المكتبة اليومية، وفتح أبوابها أمام روادها في إجازة نهاية الأسبوع. كما دعا المجلس المكتبة إلى تأسيس منصة إلكترونية لنشر بحوث الدوريات والإصدارات العلمية المحكمة السعودية وربطها بمحركات وقواعد المعلومات العالمية ذات العلاقة لإبراز الإنتاج العلمي السعودي وإتاحته للمهتمين على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.
الخدمات الإسعافية
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.
ويتكون مشروع النظام من 36 مادة ويهدف إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها. ثم وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات. كما افق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة في الهند. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس.
لجان الشورى بعد إعادة التشكيل
الشؤون الإسلامية والقضائية
علي محمد الشهراني رئيسا
سليمان علي الفيفي نائبا
الأعضاء
أحمد عمر الزيلعي
حمد عايض آل فهاد
حمده مقبول الجوفي
جمال عبدالله المزين
عبدالرحمن حسن باجودة
عبدالعزيز عبدالكريم العيسى
عبدالعزيز محمد النصار
ناصح ناصح البقمي
واصل داود المذن
الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب
عبدالله سليمان البلوي رئيسا
عبدالله راشد الخالدي نائبا للرئيس
الأعضاء
أحمد مهدي الشويخات
سلطانه عبدالمصلح البديوي
علي يحيى العريشي
كوثر موسى الأربش
لينه خالد آل معينا
مستورة عبيد الشمري
نايف هشال الرومي
الإدارة والموارد البشرية
محمد عبدالرحمن العجلان رئيسا
محمد عبدالله آل عباس نائبا للرئيس
الأعضاء
إقبال زين العابدين درندري
إياس بن سمير الهاجري
بندر محمد عسيري
ثامر سعد البراك
جوهرة ناصر اليامي
عبدالرحمن احمد هيجان
محمد مهدي الخنيزي
معدي محمد آل مذهب القحطاني
هاني يوسف خاشقجي
الاقتصاد والطاقة
فيصل بن منصور آل فاضل رئيسا للجنة
أحمد محمد الغامدي نائبا للرئيس
الأعضاء
جمال سداد الفاخري
حنان عبدالرحيم الاحمدي
سعيد عبدالله الشيخ
عطا حمود السبيتي
فردوس سعود الصالح
فهد محمد جمعه
منى عبدالله آل مشيط
نورة عبدالرحمن يوسف
الشؤون الأمنية
اللواء طيار ركن علي محمد العسيري رئيسا
اللواء عبدالهادي محمد العمري نائبا للرئيس
الأعضاء
خالد منصور العقيل
خليفة أحمد الدوسري
عبدالله علي العجاجي
عبدالله غازي العلياني
علي فهد السبهان
فهد خلف البادي
فيصل حمود العماج
مساعد عبدالله بن فريان
محسن ابراهيم شيعاني
التعليم والبحث العلمي
عبدالله محمد الجغيمان رئيسا
نورة محمد المري نائبة للرئيس
الأعضاء
جواهر ظاهر العنزي
الأمير خالد بن عبدالله آل سعود
سعد محمد الحريقي
سلطان سعد آل فارح القحطاني
عبدالله بن حمود الحربي
اللواء طيار ركن عبدالله عبدالكريم السعدون
محمد عبدالعزيز الجرباء
مشعل بن فهم السلمي
ناصر بن علي الموسى
الثقافة والإعلام والسياحة والآثار
محمد عبدالعزيز الحيزان رئيسا للجنة
فوزية بنت محمد أبالخيل نائبة للرئيس
الأعضاء
أحمد عبدالرزاق الغديان
أسماء صالح الزهراني
أيوب منصور الجربوع
عبدالله رفود السفياني
عبدالله محمد الفوزان
عبدالله محمد الناصر
فاطمة محمد القرني
فايز عبدالله الشهري
محمد راشد الحميضي
الشؤون الخارجية
صالح محمد الخثلان رئيسا للجنة
وائل محمد الإدريسي نائبا للرئيس
الأعضاء
إبراهيم محمود النحاس
خالد عبدالله العبداللطيف
عبدالله علي المنيف
عساف سالم أبو ثنين
محمد بن حامد النقادي
الأمير محمد بن سعود آل سعود
موضي عبدالله الخلف
هدى عبدالرحمن الحليسي
يوسف طراد السعدون
اللجنة الصحية
عبدالله زبن العتيبي رئيسا للجنة
عالية محمد الدهلوي نائبة للرئيس
الأعضاء
حسين ضيف الله المالكي
زينب مثنى أبو طالب
عبدالإله سيف الدين ساعاتي
عدنان أحمد البار
علي عبدالله النعيم
عيسى عبدالله الغيث
فاطمة فايز الشهري
محمد حمزة خشيم
نهاد محمد الجشي
المالية
صالح منيع الخليوي رئيسا
إبراهيم محمد المفلح نائبا
الأعضاء
خالد عبدالله الدغيثر
خالد محمد السيف
رائدة عبدالله أبو نيان
سامي محمد زيدان
سعد صالح السبتي
صالح عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن راشد الراشد
محمد سعيد القحطاني
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
ناصر غازي العتيبي رئيسا
طارق علي فدعق نائبا للرئيس
الأعضاء
سعدون سعد السعدون
صالح عبدالرحمن الشهيب
عبدالعزيز سعود المتحمي
عبدالله عبدالعزيز الضراب
غازي فيصل بن زقر
فهد حمود العنزي
محمد محمود الوكيل
ناصر عبداللطيف النعيم
هزاع بكر القحطاني
حقوق الإنسان والهيئات الرقابية
هادي علي اليامي رئيسا
نورة فيصل الشعبان نائبة للرئيس
الأعضاء
أحلام محمد حكمي
أحمد صالح السيف
أمل سلامه الشامان
زهير فهد الحارثي
عبدالمحسن عبدالله آل الشيخ
عبيد سعد الشريف
اللواء ركن علي محمد التميمي
لطيفه عثمان الشعلان
نورة فرج المساعد
الحج والإسكان والخدمات
أيمن صالح فاضل رئيسا
سامية عبدالله بخاري نائبة للرئيس
الأعضاء
أحمد محمد الاسود
زكي عبدالرحيم محمود
سعيد قاسم المالكي
محمد حمود المزيد
محمد مدني العلي
مفرح محمد الزهراني
نبيه عبدالمحسن البراهيم
المياه والزراعة والبيئة
سعود ليلي الرويلي رئيسا
إبراهيم عبدالله الدايل نائبا للرئيس
الأعضاء
أسامه عبدالعزيز الربيعه
سالم مرزوق الحربي
عباس أحمد هادي
عبدالعزيز إبراهيم الحرقان
عبدالله غدران السهيمي
لطيفه أحمد البوعينين
منصور سعد الكريديس
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق الرغبة الأولى لـ77 % من أعضاء الشورى في اختيار اللجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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