أمير عسير يوجه بتأثيث منزل مواطن خلال 24 ساعة

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتأثيث منزل مواطن في محافظة محايل خلال 24 ساعة، ورصدت «دوت الخليج» في مجلس أمير عسير خلال استقباله المواطنين تفاعله السريع مع المواطن محمد هادي عسيري، ليقوم بإجراء مكالمة بمحافظ محايل عسير المكلف موجها بإكمال تأثيث منزل المواطن بشكل عاجل، وقال «أريد خلال 24 ساعة يستكمل ثأثيث منزل المواطن، تبدأ المدة من الآن»، حيث كانت الساعة الـ12:30 ظهر أمس، وأضاف «غدا مثل هذا الوقت سأتصل وبإذن الله يكون تم التجهيز تمام».

من جانبه، قال المواطن محمد هادي عسيري «استلمت بيتا من الإسكان التنموي ولم أجد فيه أي تجهيزات، بدون أجهزة منزلية سواء من حيث المكيفات أو الغسالات أو ثلاجة أو تلفزيون أو أي شيء من الاحتياجات الضرورية»، وأضاف «موقع المنزل في الحيلة بمحافظة محايل، واستلمت مفتاح المنزل قبل قرابة أسبوع، ولكن يكفي استقبال الأمير وتفاعله معي»، وتابع «أمير عسير بعد استعراضه للطلب تواصل هاتفيا مع محافظ محايل عسير ووجه خلال 24 ساعة يكون البيت مؤثثا بالكامل». وأشار المواطن هادي إلى أنه مريض بالكلى، ولم ينتظر كثيرا لمقابلة أمير عسير.من جانبه، قال محافظ محايل عسير المكلف علي فقيه : «الأمير تركي بن طلال حريص على راحة المواطنين بشكل عام، ودائما يوجهنا بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وتلبية احتياجات المواطنين»، وأكد أن العمل جارٍ على تنفيذ توجيه أمير عسير خلال 24 ساعة، وقال «أنا على موعد مع مدير الجمعية الخيرية بعد صلاة المغرب يتم الوقوف على الموقع ويتم تأثيث المنزل».