أمير عسير يوجه بتأثيث منزل مواطن خلال 24 ساعة

من جانبه، قال المواطن محمد هادي عسيري «استلمت بيتا من الإسكان التنموي ولم أجد فيه أي تجهيزات، بدون أجهزة منزلية سواء من حيث المكيفات أو الغسالات أو ثلاجة أو تلفزيون أو أي شيء من الاحتياجات الضرورية»، وأضاف «موقع المنزل في الحيلة بمحافظة محايل، واستلمت مفتاح المنزل قبل قرابة أسبوع، ولكن يكفي استقبال الأمير وتفاعله معي»، وتابع «أمير عسير بعد استعراضه للطلب تواصل هاتفيا مع محافظ محايل عسير ووجه خلال 24 ساعة يكون البيت مؤثثا بالكامل». وأشار المواطن هادي إلى أنه مريض بالكلى، ولم ينتظر كثيرا لمقابلة أمير عسير.من جانبه، قال محافظ محايل عسير المكلف علي فقيه : «الأمير تركي بن طلال حريص على راحة المواطنين بشكل عام، ودائما يوجهنا بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وتلبية احتياجات المواطنين»، وأكد أن العمل جارٍ على تنفيذ توجيه أمير عسير خلال 24 ساعة، وقال «أنا على موعد مع مدير الجمعية الخيرية بعد صلاة المغرب يتم الوقوف على الموقع ويتم تأثيث المنزل».
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