أكد مدير جامعة جازان مرعي حسين القحطاني أن عملية القبول والتسجيل بالجامعة تتم بشفافية عالية، ولم تظهر أية حالات للتجاوز في عملية القبول، جاء ذلك خلال رعاية معاليه ورشة التسجيل الذاتي المبكر بمسرح كليتي الآداب والمجتمع صباح اليوم بحضور عمداء وعميدات الكليات. وتحدث القحطاني عن أهداف الجامعة من تفعيل التسجيل الذاتي والتي تكمن في تسهيل إجراءات التسجيل على الطلاب وعلى الكلية، والحد من الهدر الأكاديمي الناتج عن التسجيل المركزي، ووضوح الصورة حول أعداد الطلبة المنقطعين عن الدراسة، كما يتيح التسجيل الذاتي تفعيل الإرشاد الأكاديمي. وحول أهمية عقد هذه الورشة، قال «إن الهدف الرئيس هو معالجة السلبيات التي ظهرت مع إطلاق الجامعة خدمة التسجيل الذاتي للمقررات الدراسية، وتمكين طلبة الجامعة من هذا الحق بكل شفافية مع ضمان المصداقية في بناء الجداول وعدم التعديل عليها لاحقا». وأكد مدير الجامعة أن الفصل الدراسي الماضي كان أقل الفصول من حيث عدد الشكاوى بخصوص تسجيل المواد وإضافتها، وهذا دليل على أن الفكرة مشجعة وإيجابية.



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كانت هذه تفاصيل خبر مدير جامعة جازان: لم نرصد تجاوزا في قبول الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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