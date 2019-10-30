إغلاق مستودع للدقيق ومصادرة 657 كيسا بالقنفذة

داهمت بلدية القوز بمحافظة القنفذة وبمشاركة الجهات الأمنية مستودعا لتعبئة وتوزيع الدقيق، وتمكنت من مصادرة 657 كيسا تمت تعبئتها بطريقة غير سليمة ومصادرة المعدات، وبين المتحدث الرسمي لبلدية القوز الأستاذ خليل الشيخي أنه ورد بلاغ على مركز العمليات 911 بخصوص وجود مستودع جنوب مركز القوز لتعبئة وتوزيع الدقيق بطريقة مخالفة للاشتراطات والأنظمة المتبعة، ومباشرة وجه رئيس بلدية القوز عبدالله الزبيدي الفرق الرقابية المختصة بالبلدية لمشاركة الدوريات الأمنية لمداهمة المستودع ومباشرة الموقع، حيث داهم المراقبون والجهات الأمنية المستودع وتبين أنه يقوم بتأمين كميات كبيرة من الدقيق وإعادة تعبئتها في أكياس لا تحمل بيانات وتواريخ مغلوطة، ويتم تغليفها بمكائن خياطة خاصة، وتم إغلاقه بسبب الغش المتواجد به وتدني مستوى النظافة ولعدم وجود رخصة للمستودع، كما تمت مصادرة عدد 657 كيس دقيق بأحجام مختلفة بلغت أكثر من 11 طنا ومصادرة مكينة خياطة وعدد كبير من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة وميزان وأدوات أخرى متفرقة وتسليم سيارة دينا للجهات الأمنية، وتم إعداد محضر مشترك بذلك وتطبيق النظام والإجراءات المتبعة.



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