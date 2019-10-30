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تبوك تتصدر أحكام التنفيذ الصادرة من المحاكم خلال شهرين

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سجلت الأحكام التنفيذية الصادرة من المحاكم ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، وتصدرت المطالبات المالية هذه الأحكام، وحسبما كشف عنه المؤشر العدلي لوزارة العدل -الذي اطلعت عليه «دوت الخليج»- كان هناك تفاوت كبير بين الأحكام التنفيذية، وسجلت محكمة التنفيذ بمنطقة تبوك الأعلى من حيث عدد الأحكام التنفيذية الصادرة من المحكمة وكان 7290 حكما تنفيذيا.

الأحكام التنفيذية الصادرة بالمناطق

تبوك

حكم صادر من محكمة 7290

محضر صلح موثق 607

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 117

حكم محكم 94

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 35

حكم صادر في بلد أجني 26

ورقة عادية 18

عقد إيجار موحد 640

قرار صادر من محكمة 36

عقد موثق 4

أوراق أخرى لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4

أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 2

طلبات أخرى 1

مكة المكرمة

حكم صادر من محكمة 2640

محضر صلح موثق 300

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 48

حكم محكم 12

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4

حكم صادر في بلد أجني 4

ورقة عادية 11

عقد إيجار موثق 299

قرار صادر من محكمة 8

أوراق أخرى لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4

طلبات أخرى 1

الرياض

حكم صادر من محكمة 1794

عقد إيجار موحد 172

محضر صلح موثق 76

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 19

حكم محكم 15

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 11

قرار صادر من محكمة 9

حكم صادر في بلد أجني 6

ورقة عادية 3

عقد موثق 2

المدينة المنورة

حكم صادر من محكمة 489

محضر صلح موثق 21

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 3

حكم محكم 10

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 6

حكم صادر في بلد أجني 1

ورقة عادية 2

عقد إيجار موثق 46

قرار صادر من محكمة 5

عقد موثق 1

القصيم

حكم صادر من محكمة 202

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 8

حكم محكم 3

حكم صادر في بلد أجني 1

ورقة عادية 1

عقد إيجار موحد 6

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قرار صادر من محكمة 6

محضر صلح موثق 20

الشرقية

حكم صادر من محكمة 1063

محضر صلح موثق 100

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 30

حكم محكم 26

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 5

حكم صادر في بلد أجني 11

عقد إيجار موثق 91

قرار صادر من محكمة 6

أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 1

عسير

حكم صادر من محكمة 325

محضر صلح موثق 50

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 3

حكم محكم 12

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 2

ورقة عادية 1

عقد إيجار موحد 2

قرار صادر من محكمة 2

حائل

حكم صادر من محكمة 129

محضر صلح موثق 5

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 1

حكم محكم 1

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 2

عقد إيجار موحد 4

الحدود الشمالية

حكم صادر من محكمة 35

محضر صلح موثق 1

جازان

حكم صادر من محكمة 190

محضر صلح موثق 13

عقد إيجار موحد 6

حكم محكم 4

نجران

حكم صادر من محكمة 31

حكم محكم 3

حكم صادر في بلد أجنبي 2

عقد إيجار موحد 2

عقد موثق 1

أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 1

الباحة

حكم صادر من محكمة 57

محضر صلح موثق 6

حكم محكم 2

عقد إيجار موحد 2

حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 1

الجوف

حكم صادر من محكمة 87

محضر صلح موثق 5

حكم محكم 2

حكم صادر من لجان شبه قضائية 1

عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 1

عقد إيجار موحد 1


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