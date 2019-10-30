تبوك تتصدر أحكام التنفيذ الصادرة من المحاكم خلال شهرين

سجلت الأحكام التنفيذية الصادرة من المحاكم ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، وتصدرت المطالبات المالية هذه الأحكام، وحسبما كشف عنه المؤشر العدلي لوزارة العدل -الذي اطلعت عليه «دوت الخليج»- كان هناك تفاوت كبير بين الأحكام التنفيذية، وسجلت محكمة التنفيذ بمنطقة تبوك الأعلى من حيث عدد الأحكام التنفيذية الصادرة من المحكمة وكان 7290 حكما تنفيذيا. الأحكام التنفيذية الصادرة بالمناطق تبوك حكم صادر من محكمة 7290 محضر صلح موثق 607 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 117 حكم محكم 94 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 35 حكم صادر في بلد أجني 26 ورقة عادية 18 عقد إيجار موحد 640 قرار صادر من محكمة 36 عقد موثق 4 أوراق أخرى لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4 أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 2 طلبات أخرى 1 مكة المكرمة حكم صادر من محكمة 2640 محضر صلح موثق 300 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 48 حكم محكم 12 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4 حكم صادر في بلد أجني 4 ورقة عادية 11 عقد إيجار موثق 299 قرار صادر من محكمة 8 أوراق أخرى لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4 طلبات أخرى 1 الرياض حكم صادر من محكمة 1794 عقد إيجار موحد 172 محضر صلح موثق 76 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 19 حكم محكم 15 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 11 قرار صادر من محكمة 9 حكم صادر في بلد أجني 6 ورقة عادية 3 عقد موثق 2 المدينة المنورة حكم صادر من محكمة 489 محضر صلح موثق 21 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 3 حكم محكم 10 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 6 حكم صادر في بلد أجني 1 ورقة عادية 2 عقد إيجار موثق 46 قرار صادر من محكمة 5 عقد موثق 1 القصيم حكم صادر من محكمة 202 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 8 حكم محكم 3 حكم صادر في بلد أجني 1 ورقة عادية 1 عقد إيجار موحد 6 Advertisements قرار صادر من محكمة 6 محضر صلح موثق 20 الشرقية حكم صادر من محكمة 1063 محضر صلح موثق 100 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 30 حكم محكم 26 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 5 حكم صادر في بلد أجني 11 عقد إيجار موثق 91 قرار صادر من محكمة 6 أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 1 عسير حكم صادر من محكمة 325 محضر صلح موثق 50 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 3 حكم محكم 12 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 2 ورقة عادية 1 عقد إيجار موحد 2 قرار صادر من محكمة 2 حائل حكم صادر من محكمة 129 محضر صلح موثق 5 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 1 حكم محكم 1 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 2 عقد إيجار موحد 4 الحدود الشمالية حكم صادر من محكمة 35 محضر صلح موثق 1 جازان حكم صادر من محكمة 190 محضر صلح موثق 13 عقد إيجار موحد 6 حكم محكم 4 نجران حكم صادر من محكمة 31 حكم محكم 3 حكم صادر في بلد أجنبي 2 عقد إيجار موحد 2 عقد موثق 1 أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 1 الباحة حكم صادر من محكمة 57 محضر صلح موثق 6 حكم محكم 2 عقد إيجار موحد 2 حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 1 الجوف حكم صادر من محكمة 87 محضر صلح موثق 5 حكم محكم 2 حكم صادر من لجان شبه قضائية 1 عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 1 عقد إيجار موحد 1



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