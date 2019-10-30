تبوك تتصدر أحكام التنفيذ الصادرة من المحاكم خلال شهرين

الأحكام التنفيذية الصادرة بالمناطق
تبوك
حكم صادر من محكمة 7290
محضر صلح موثق 607
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 117
حكم محكم 94
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 35
حكم صادر في بلد أجني 26
ورقة عادية 18
عقد إيجار موحد 640
قرار صادر من محكمة 36
عقد موثق 4
أوراق أخرى لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4
أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 2
طلبات أخرى 1
مكة المكرمة
حكم صادر من محكمة 2640
محضر صلح موثق 300
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 48
حكم محكم 12
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4
حكم صادر في بلد أجني 4
ورقة عادية 11
عقد إيجار موثق 299
قرار صادر من محكمة 8
أوراق أخرى لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 4
طلبات أخرى 1
الرياض
حكم صادر من محكمة 1794
عقد إيجار موحد 172
محضر صلح موثق 76
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 19
حكم محكم 15
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 11
قرار صادر من محكمة 9
حكم صادر في بلد أجني 6
ورقة عادية 3
عقد موثق 2
المدينة المنورة
حكم صادر من محكمة 489
محضر صلح موثق 21
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 3
حكم محكم 10
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 6
حكم صادر في بلد أجني 1
ورقة عادية 2
عقد إيجار موثق 46
قرار صادر من محكمة 5
عقد موثق 1
القصيم
حكم صادر من محكمة 202
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 8
حكم محكم 3
حكم صادر في بلد أجني 1
ورقة عادية 1
عقد إيجار موحد 6
قرار صادر من محكمة 6
محضر صلح موثق 20
الشرقية
حكم صادر من محكمة 1063
محضر صلح موثق 100
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 30
حكم محكم 26
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 5
حكم صادر في بلد أجني 11
عقد إيجار موثق 91
قرار صادر من محكمة 6
أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 1
عسير
حكم صادر من محكمة 325
محضر صلح موثق 50
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 3
حكم محكم 12
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 2
ورقة عادية 1
عقد إيجار موحد 2
قرار صادر من محكمة 2
حائل
حكم صادر من محكمة 129
محضر صلح موثق 5
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 1
حكم محكم 1
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 2
عقد إيجار موحد 4
الحدود الشمالية
حكم صادر من محكمة 35
محضر صلح موثق 1
جازان
حكم صادر من محكمة 190
محضر صلح موثق 13
عقد إيجار موحد 6
حكم محكم 4
نجران
حكم صادر من محكمة 31
حكم محكم 3
حكم صادر في بلد أجنبي 2
عقد إيجار موحد 2
عقد موثق 1
أمر قضائي صادر في بلد أجنبي 1
الباحة
حكم صادر من محكمة 57
محضر صلح موثق 6
حكم محكم 2
عقد إيجار موحد 2
حكم أو قرار صادر من لجان شبه قضائية 1
الجوف
حكم صادر من محكمة 87
محضر صلح موثق 5
حكم محكم 2
حكم صادر من لجان شبه قضائية 1
عقود لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 1
عقد إيجار موحد 1
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