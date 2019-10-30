بلدي تبوك يناقش انتشار العشوائيات

ناقش المجلس البلدي بمنطقة تبوك انتشار العشوائيات، جاء ذلك خلال اجتماعه الـ52 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية الضيوفي. وأوضحت أمانة تبوك بأنها أنجزت اعتماد المخطط المحلي لمدينة تبوك وجار العمل على طرح مشروع دراسة تطوير المخطط المحلي في ضوء المناطق التي تمت إضافتها للنطاق العمراني بطريق المدينة، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وناقش المجلس الملاحظات على سوق السبت الشعبي وافتقاره إلى التنظيم والرقابة الصحية، حيث خاطب المجلس الأمانة بضرورة تنظيم السوق وفق ضوابط واشتراطات معينة تخدم المتسوق والبائع.



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