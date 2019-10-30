نظمت إدارة التعليم بمحافظة محايل لقاء تعريفيا بلائحة الذوق العام، بحضور وكيل محافظ محايل المكلف أحمد عبدالعزيز آل ملحم ومديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي وقادة المدارس وعدد من الطلاب، وذلك بمقر قاعة محمد أحمد الرشيد الثقافية. وفي بداية اللقاء رحب مدير التعليم منصور آل شريم بوكيل المحافظ المكلف ومرافقيه من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي وقادة المدارس والطلاب، مبينا أن الذوق العام يعتبر خلقا تنصهر فيه الأخلاق الحسنة بشكل واضح، فيظهر بآثاره الطّيبة الرائعة على سلوك صاحبه وتعامله مع الناس، حيث يظهر تميزه عن غيره بوضوح، فالذوق هو من أطيب الأخلاق، حيث يدعو صاحبه بما يتصف به من أخلاق، إلى مراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم المختلفة، وأشار إلى أنه وجه قادة المدارس في المحافظة والمراكز المرتبطة إلى تعريف الطلاب بلائحة الذوق العام لمدة أسبوع. وأكد وكيل المحافظة المكلف آل ملحم أن اللقاء يأتي تزامنا مع البدء في تطبيق لائحة الذوق العام، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق هذه اللائحة، والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية محددة، حيث استعرض اللقاء مواد اللائحة المقرة من مجلس الوزراء وكذلك المخالفات والغرامات الخاصة بكل مخالفة، كما تم نقل الفعالية عبر البث المباشر من خلال حساب التعليم عبر منصات التواصل الاجتماعي لجميع مدارس المحافظة والمراكز المرتبطة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء تعريفي بالذوق العام لطلاب محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.